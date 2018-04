Regresso à vista? “Nunca se sabe, podemos vir a precisar de Renato Sanches”

"O Renato está com os fisioterapeutas e na próxima semana pode voltar aos treinos com a equipa", disse o treinador português, na antevisão do jogo com o Manchester City, da 35.ª jornada da liga inglesa.

"Ele está a tentar recuperar e preparar-se para jogar e nunca se sabe se vamos precisar dele nos últimos jogos do campeonato", acrescentou Carlos Carvalhal.

Renato Sanches, jogador emprestado pelo Bayern de Munique ao Swansea, contraiu uma lesão no jogo da Taça de Inglaterra frente ao Notts County, no final de janeiro, e teve de ser substituído aos 32 minutos, não jogando desde então.

"A sua condição física está muito fraca, como devem entender, porque está fora há muito tempo", concluiu o técnico português. No início da época, o antigo jogador do Benfica foi emprestado pelo Bayern de Munique ao Swansea, equipa pela qual fez 15 jogos, 12 no campeonato.