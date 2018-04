Pareceu improvável que um intelectual de boulevard pudesse controlar balneários cheios de bárbaros desdentados

Arsène Wenger – Esta carreira teve duas partes distintas

Raymond Poulidor é um dos nomes míticos do ciclismo mundial. Nunca venceu o Tour, mas ficou em 2º lugar um número suficiente de vezes para garantir um lugar especial no panteão velocipédico e no coração do público. O azar de Poulidor (ele que foi, à sua época, a personificação do azar) foi ter sido contemporâneo de Jacques Anquetil e de Eddy Merckx, o Canibal. Para muitos o maior ciclista de sempre, Merckx não se preparava exclusivamente para o Tour ou para qualquer outra das grandes voltas. O seu objetivo era vencer tudo e todos. Mais do que um canibal, pronto a devorar os inimigos, era um Catóblepa, o animal mitológico que só podia olhar para baixo, como se todas as provas fossem um contra-relógio e o único adversário de Merckx fosse ele mesmo. Pode dizer-se que na primeira parte do seu longo consulado em Londres, Arsène Wenger foi Merckx e que, na segunda parte, foi Poulidor. Como se costuma dizer em linguagem de flash interview: “esta carreira teve duas partes distintas”.

