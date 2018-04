Barcelona conquista Taça do Rei com goleada ao Sevilha

O FC Barcelona conquistou hoje a sua 30.ª Taça do Rei de Espanha em futebol, a quarta consecutiva, após golear o Sevilha por 5-0, na final disputada em Madrid.

O uruguaio Luíz Suárez (14 e 40 minutos), argentino Lionel Messi (31), Iniesta (52) e o brasileiro Philippe Coutinho (69), de penálti, materializaram o resultado.

Os catalães dominam a Taça do Rei com 30 troféus, seguidos, por Athletic Bilbau, com 24, Real Madrid, com 19, Atlético de Madrid, com 11, e Valência, com sete.