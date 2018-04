Neymar: “Tenho mais que tempo para recuperar e chegar em boa forma e preparado ao Mundial”

O avançado Neymar, que está a recuperar de lesão, garantiu na segunda-feira que vai chegar ao Mundial2018 de futebol "em forma" e apontou o Brasil como o principal favorito a vencer o troféu na Rússia.

“Estou muito satisfeito por fazer parte de uma seleção que, na minha opinião, é a mais forte que vai estar no Campeonato do Mundo. Temos a qualidade necessária para ganhar a prova”, disse Neymar, numa pequena entrevista ao site oficial da FIFA.

Parado desde fevereiro devido a uma lesão no pé, o avançado do Paris Saint-Germain assumiu que tem saudades de jogar, mas lembrou que a paragem até pode ser positiva.

“Tenho mais que tempo para recuperar e chegar em boa forma e preparado ao Mundial. Estar lesionado não é bom, mas pelo menos sinto-me descansado e isso é bom”, referiu o jogador de 26 anos.

Neymar, que é o quarto melhor marcador da história da seleção brasileira, considerou que jogadores como o egípcio Mo Salah, o belga Eden Hazard e o uruguaio Luís Suárez podem destacar-se no próximo Campeonato do Mundo, além dele próprio, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

“Estamos a falar da mais importante competição do mundo, que junta os melhores do mundo. O Coutinho e o Gabriel Jesus são jogadores que podem ter impacto e espero que tenham. Salah não está numa das seleções mais forte, mas pode fazer um bom torneio, o mesmo acontecendo com o Hazard, o De Bruyne e o Suárez. Acho que vão brilhar, menos contra o Brasil”, referiu.

O Brasil vai defrontar a Suíça, a Costa Rica e a Sérvia no Grupo E.

O Mundial2018 terá inicio no dia 14 de junho e tem a final marcada para o dia 15 de julho.