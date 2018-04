Paulo Bento pisca o olho a Iniesta. “Acho que não há treinador que não goste de um jogador como ele”

Parece mais que certa a saída de Andrés Iniesta do Barcelona no final da época e o destino do médio de 33 anos deverá ser o campeonato chinês, mais propriamente o Chongqing Lifan. Clube que é treinado pelo português Paulo Bento que, naturalmente, vê com bons olhos a chegada do espanhol ao plantel, onde está outro nome bem conhecido dos portugueses, o avançado ex-Benfica Alan Kardec.

Após o jogo em que o Chongqing Lifan se qualificou para os oitavos de final da Taça da China, o antigo selecionador nacional foi questionado sobre a possível contratação de Iniesta e, ainda que sem abrir o jogo, abriu a passadeira ao espanhol.

“Para já é só um rumor e é difícil falar de rumores. Mas acredito que não há um adepto ou um treinador que não goste de um jogador como Iniesta”, disse.

Iniesta deverá juntar-se ao plantel do Chongqing Lifan após o Mundial da Rússia.