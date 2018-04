Há homens que precisam de coroa para ser realeza. A outros basta a forma como pisam o relvado. Podem não ser reis mas somos seus súbditos

epa

D. Andrés Iniesta: rei sem coroa

Vai adiantada a segunda parte de Dom Quixote quando o fiel Sancho Pança vê concretizado o desejo de ser governador de uma ilha, Barataria. O que à primeira vista lhe parece o maior bem do mundo logo se revela uma carga de trabalhos. No final do seu breve governo, Sancho comemora a libertação: “Eu não nasci para ser governador, nem para defender ilhas nem cidades dos inimigos que quiserem acometê-las. Melhor me entendo a arar e cavar, a podar e a mergulhar sarmentos de vide, que a dar leis ou a defender províncias e reinos. Bem está S. Pedro em Roma: quero dizer, que bem está cada um no ofício para que foi nascido. Melhor me quadra uma foice na mão que um ceptro de governador”.

