Há dias que mais vale não sair de casa: Mikel San Jose marca dois autogolos no mesmo jogo (e logo contra os grandes rivais)

Ele há dias maus. Que o diga Mikel San José, que por esta altura ainda deve estar a pensar porque razão saiu este sábado de casa. Num dos jogos mais intensos da liga espanhola, o dérbi basco entre Real Sociedad e Athletic Bilbao, o central dos bilbaínos marcou dois golos... mas na baliza errada.

Aos 15' e aos 54' San José marcou dois autogolos, pelo meio Oyarzabal marcou mais um e o Ath. Bilbao, que ainda marcou por Raul Garcia, aos 59', somou mais uma derrota na liga espanhola, por 3-1.

A equipa de San Sebastian segue tranquila no 10.º lugar da tabela, com 46 pontos, enquanto o Athletic, a fazer um campeonato muito abaixo das expectativas, é apenas 14.º, com 40 pontos.