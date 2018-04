A festa que toda a gente já estava à espera: Barcelona campeão de Espanha pela 25.ª vez, ao vencer na Corunha

O FC Barcelona assegurou este domingo a conquista do seu 25.º título de campeão espanhol, ao vencer fora o Deportivo da Corunha por 4-2, em encontro da 25.ª jornada, com um 'hat-trick' do argentino Lionel Messi.

O brasileiro Coutinho, aos sete minutos, e Messi, aos 38', 82' e 85', marcaram os golos da formação catalã, enquanto Lucas Perez, as 40', e o turco Emre Colak, aos 64', faturaram para os anfitriões, que ficaram matematicamente despromovidos e vão jogar a próxima temporada na segunda liga espanhola.

Nelson Semedo foi titular no jogo do título, enquanto André Gomes não entrou na lista final de 18 jogadores.

A formação catalã somou o terceiro título em quatro anos, todos com 'dobradinha' (campeonato + Taça do Rei), o quarto em seis, o sétimo em 10 e o nono em 14, correspondente à 'era' Lionel Messi, o novo líder da Bota de Ouro, com 32 golos.