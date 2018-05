E assim arranca uma carreira: Gerrard apresentado no Rangers onde jogam quatro portugueses

Foi um dos melhores médios da sua geração e no próximo verão vai tornar-se treinador principal de uma equipa sénior. Steven Gerrard foi esta sexta-feira apresentado pelo histórico Rangers, dono de 54 títulos de campeão da Escócia, deixando assim o cargo de treinador dos sub-18 do Liverpool, o seu clube de quase-sempre (jogou nos reds de 1998 a 2015, antes de terminar a carreira no LA Galaxy).

Gerrard só vai assumir o cargo no início da próxima temporada, com um contrato válido por quatro anos. Até lá, a equipa de Glasgow será treinada pelo interino Jimmy Nicholl. O Rangers começou esta época sob o comando do português Pedro Caixinha, que deixou o clube logo em outubro, devido aos maus resultados.

"Sinto uma grande honra em ser o próximo treinador do Rangers. Tenho um enorme respeito pelo clube, pela sua história e tradição. Mal posso esperar por começar esta caminhada", disse o antigo capitão do Liverpool e da seleção inglesa, de 37 anos, na hora da apresentação no mítico Ibrox Stadium, em Glasgow.

O plantel do Rangers conta atualmente com quatro portugueses: Fábio Cardoso, Bruno Alves, Daniel Candeias e Dálcio Gomes.