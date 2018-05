De Ronaldo à NBA, todos a torcer por Sir Alex Ferguson

Ser o mais bem-sucedido técnico da história do futebol britânico tem destas coisas. A hospitalização de Alex Ferguson, antigo treinador do Manchester United, sábado de manhã, na sequência de uma hemorragia cerebral, não deixou ninguém indiferente.

A notícia foi avançada pelo próprio clube, cuja história moderna se confunde com a do escocês. Em comunicado, o United informou que o antigo técnico de 76 anos foi “operado de urgência devido a uma hemorragia cerebral”.

“A intervenção correu muito bem mas ele precisa de um período de cuidado intensivo para melhorar a sua recuperação”, escreveu ainda o clube pedindo privacidade para a família.

O caso parece sério e o sentimento de gravidade aumentou quando ontem um dos três filhos de Alex Ferguson, Darren Ferguson, técnico do Doncaster Rovers, da terceira divisão inglesa, falhou o último encontro da temporada da equipa “por razões familiares”.

Federações, clubes, técnicos e jogadores enviam mensagens

As manifestação de apoio ao técnico começaram cedo a aparecer nas redes sociais. E foram transversais passando por entidades como a Federação Inglesa, a UEFA, a FIFA, ou a NBA, a clubes de toda a Europa e, claro, por dezenas de jogadores que passaram pelas mão do técnico.

Cristiano Ronaldo, que Sir Alex foi buscar ao Sporting e que marcou uma fase da vida do jogador, foi um deles. Desejou “força” ao “querido amigo”.

Mas não foi o único. David Beckam, Wayne Rooney, Edwin van der Sar, van Persie, Gary Lineker ou Michael Carrick estão no lote dos muitos que escreveram a pensar no técnico que ainda há uma semana foi a Old Trafford participar numa homenagem a Arséne Wenger, que se despede este ano da Premier League.

Alex Ferguson retirou-se do futebol em maio de 2013 depois de conquistar 38 troféus ao longo de uma carreira de 26 anos.