Willkommen in Paris, Thomas: PSG anuncia Tuchel como novo treinador

O alemão Thomas Tuchel foi esta segunda-feira anunciado como novo treinador do Paris Saint-Germain a partir da próxima temporada. O contrato tem a duração de duas temporadas.

O técnico de 44 anos estava sem clube desde maio de 2017, quando foi despedido do Borussia Dortmund, após duas temporadas à frente da equipa alemã.

“É com muita alegria, orgulho e ambição que me junto a este grande clube do futebol mundial como é o Paris Saint-Germain. Estou ansioso por trabalhar com todos os grandes jogadores, que estão entre os melhores do planeta”, afirmou Tuchel após assinar com o campeão francês, que no final de abril tinha anunciado a saída do espanhol Unai Emery.