Jlloyd Samuel morre num acidente de carro. Tinha 37 anos

"A Federação de Futebol de Trindade e Tobago e os seus antigos companheiros de seleção expressam as mais profundas condolências à família de Samuel", pode ler-se no comunicado federativo.

O Aston Villa reagiu à notícia e anunciou que os jogadores vão atuar hoje, na segunda mão do 'play-off' de subida à Liga inglesa, com o Middlesbrough, com fumos negros nos braços, como "sinal de respeito", enquanto o Bolton endereçou condolências a família e amigos do jogador.

O antigo médio jogou por duas vezes pela seleção, depois de um percurso internacional que começou nas seleções jovens de Inglaterra, chegando aos sub-21 ingleses numa carreira que teve como expoente máximo o futebol inglês.

O jogador foi criado em Londres e representou vários clubes ingleses, como o Charlton, antes de chegar ao Aston Villa em 2007, que representou durante nove anos, incluindo no principal escalão do futebol inglês.

Saiu depois para o Gillingham, antes de quatro temporadas com o Bolton, numa carreira em que disputou um total de 240 jogos na 'Premier League'.