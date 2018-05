Uma época sem títulos para Mourinho: Chelsea bate Man. United e vence Taça de Inglaterra

O histórico impressionava: nunca no seus anos em Inglaterra José Mourinho havia perdido uma final. Mas o registo teve a sua primeira "mancha" este sábado, com o Manchester United a perder por 1-0 frente ao Chelsea e a terminar a época de mãos a abanar, no que a títulos diz respeito, depois de uma primeira época em que o treinador português conquistou Liga Europa, Supertaça e Taça da Liga inglesa.

Um golo do belga Eden Hazard, aos 22 minutos, na conversão de uma grande penalidade, foi suficiente para a vitória do Chelsea, que venceu assim a sua 8.ª Taça de Inglaterra da sua história.