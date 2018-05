A braçadeira para Messi, muitos abraços, uma ovação geral: assim foi o adeus do Camp Nou a Andrés Iniesta

O Barcelona ganhou à Real Sociedad por 2-0 naquele que foi último jogo dos blaugrana no campeonato. Mas, mais que isso, foi o último jogo de Andrés Iniesta com a camisola dos catalães. Substituído a 10 minutos do final do encontro, Iniesta entregou a braçadeira de capitão a Leo Messi e depois foi invadido por abraços de colegas e rivais, além da ovação do seu estádio de sempre.