Já é oficial: Marco Silva vai ser o próximo treinador do Everton

Era um namoro antigo que finalmente acabou em casamento. O Everton apresentou esta quinta-feira Marco Silva como treinador para as próximas três temporadas, naquela que será a terceira experiência do antigo técnico de Estoril e Sporting na Premier League, depois do Hull e do Watford.

"Estou entusiasmado e muito feliz com este grande desafio tanto para o clube como para mim enquanto treinador", disse o técnico de 40 anos em declarações reproduzidas pelo site oficial do Everton.

Na última temporada, Marco Silva chegou a ter uma abordagem do Everton, depois do clube despedir Ronald Koeman em novembro. Contactos que acabaram por deteriorar a relação do técnico português com o Watford - Silva acabou por ser despedido em janeiro.

Agora, é mesmo de vez. "Conheço a enorme história do Everton e sei aquilo que os adeptos esperam - esperam resultados, mas não apenas resultados. Quero que os adeptos se sintam orgulhosos de verem a sua equipa em campo. Quero que sintam o nosso compromisso e que estamos a trabalhar no duro", sublinhou o técnico português, que se junta a José Mourinho e Nuno Espírito Santo na armada nacional na Premier League do próximo ano.