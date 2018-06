E eis que, 23 dias após renovar com Espanha, Julen Lopetegui se torna treinador do Real Madrid

Bom, há coisas boas para uns que surgem em alturas que são más, para outros. É subjetivo, como tudo, e se esta notícia – enquadrada no contexto de uma fase de grupos de um Mundial de futebol que começa a ser jogado já na quinta-feira – tem algo de bom, então é boa para Portugal.

Porque, a três dias da estreia da seleção na competição, o seu primeiro adversário acabou de saber que o seu selecionador, para o que der e vier, já tem a vida orientada para o pós-Mundial. O Real Madrid anunciou esta terça-feira a contratação de Julen Lopetegui, o atual treinador da seleção espanhola, para as próximas três épocas, um anúncio que chega 23 dias após a Federação Espanhola de Futebol revelar que tinha renovado contrato com o técnico, até 2020.

Os mais otimistas na sua relação com o futebol poderiam concluir que isto é qualquer coisa como em 2008, quando se soube de Luiz Felipe Scolari seria o próximo treinador do Chelsea numa altura em que ainda era o selecionador português, em pleno Europeu.

A coisa não correu muito bem: Portugal foi eliminado nos quartos-de-final, pela Alemanha, após perder o último jogo da fase de grupos com a Suíça. E quem acredita que estas notícias inesperadamente lançadas a meio de grandes competições têm peso em aglomerados de futebolistas e técnicos, que passam mais de um mês juntos, então talvez possa ter a esperança de que haverá uma certa dose de instabilidade a entrar pela seleção espanhola, neste momento - o que, seguindo essa lógica, será bom para a seleção portuguesa.

Julen Lopetegui soma, até hoje, 20 jogos feitos com a seleção espanhola, divididos por 14 vitórias e seis empates. Nunca perdeu, ao contrário da temporada e meia que passou no FC Porto sem conquistar qualquer título.

Chegou ao cargo nos dragões, sobretudo, pelo sucesso que antes teve com os sub-21 espanhóis, com quem ganhou o Campeonato da Europa da categoria, em 2013. Muitos jogadores que orientou nessa conquista (Thiago Alcantâra, Koke, Isco, Carvajal e Rodrigo) estão agora com ele na seleção principal espanhola que, na quinta-feira (19h, RTP1), defrontará Portugal.