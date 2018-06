Wolverhampton anuncia contratação de Rui Patrício

Adeus, Sporting, olá, Wolves. Rui Patrício já tem novo clube, depois de ter rescindido com o Sporting alegando justa causa.

O clube inglês, liderado por Nuno Espírito Santo, anunciou esta segunda-feira que assinou com o guarda-redes português por quatro anos.

Recorde-se que o Wolverhampton já estava em negociações com o Sporting antes de Rui Patrício rescindir com o clube de Alvalade, mas um retrocesso inesperado no processo - cuja responsabilidade a Gestifute, agência de Jorge Mendes, que representa o jogador, atribuiu a Bruno de Carvalho - acabou por levar a que o guarda-redes rescindisse.

Bruno de Carvalho, pelo contrário, atribuiu as responsabilidades da transferência falhada à Gestifute e também anunciou que iria processar o guarda-redes português de 30 anos.