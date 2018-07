Buffon: “Tenho 40 anos, mas estou em excelente forma física e mental”

O guarda-redes italiano Gianluigi Buffon assegurou esta segunda-feira que assinou pelo Paris Saint-Germain sem a garantia de que seria titular do campeão francês de futebol. "Sempre fui titular, no Parma, na Juventus, na seleção italiana, mas ninguém me garantiu que seria titular. Sempre fui um jogador que conquistei o meu lugar em campo", afirmou Buffon, na apresentação oficial como jogador dos parisienses.

Para a baliza, o Paris Saint-Germain conta com o francês Alphonse Aréola e com o alemão Kevin Trapp, ambos internacionais.

"É certo que tenho 40 anos, mas estou em excelente forma física e mental e sei que, quando temos objetivos importantes, precisamos de todos. Todos vamos ter tempo de jogo durante a época e eu tudo farei para que os outros estejam nas melhores condições. Quero mostrar que sou um grande guarda-redes e tenho a certeza de que o farei", frisou.

O veterano guarda-redes vai jogar pela primeira vez fora de Itália, depois de ter defendido as balizas do Parma, entre 1995 e 2001, e da Juventus, entre 2001 e 2018.

