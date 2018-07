Rubén Semedo sai em liberdade condicional com caução de €30 mil

Rubén Semedo vai aguardar julgamento em liberdade condicional, após a juíza de instrução criminal ter decidido libertar o ex-jogador do Sporting mediante o pagamento de uma caução de €30 mil. Semedo deixará a prisão de Picassent, em Valência, nos próximos dias, ficando sujeito a uma série restrições, como manter-se longe da vítima, no mínimo a 300 metros, e dos locais habitualmente frequentados pelo queixoso.

O jogador do Villarreal, suspenso do clube e com o salário congelado até ao julgamento, terá ainda de se apresentar uma vez por semana em tribunal.

Semedo foi detido, em fevereiro último, por ter alegadamente sequestrado, agredido e roubado um homem na sua casa, em Bétera. A vítima acusa ainda o ex-internacional português de o ter ameaçado com uma arma ilegal, encontrada posteriormente na residência, em Valência.