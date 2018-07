O futebol não é atletismo, mas Usain Bolt dir-te-á o contrário

Partir de uma posição meio agachada, arrancar, puxar por tudo o que é explosividade nos músculos do corpo e correr, em linha reta, percorrendo uma distância de 100 metros no menor tempo possível, é uma coisa. Antiga, inventada na Antiguidade grega, vinda lá de longe e experimentada desde há milhares de sóis, mas a coisa mais genuína para testar a velocidade humana.

Outra coisa, bem diferente, é pedir ao mesmo corpo que se mova, veloz ou lentamente, com uma bola entre os pés, desafiando o equilíbrio bípede que a evolução da humanidade tão lutou para colocar na vertical. É uma coisa que nem 150 anos de ancestralidade tem e que pede outras qualidades além da explosão muscular e coordenação de movimentos a alta velocidade.

Se o desporto fosse um mundo plano, como nosso planeta não é, o atletismo e o futebol existiriam em pontas opostas.

E, provavelmente, no sítio onde a aferição de capacidade desportiva se faria uns 100 metros de cada vez, Usain Bolt continuaria a ser o atleta geneticamente sobredotado, fisicamente hercúleo, que demorou apenas 9,58 segundos a percorrer essa distância, com uma naturalidade sobre-humana.

O jamaicano foi capaz (em 2009, nos Mundiais de Berlim) de se acelerar ao ponto de ser um corpo que corta o espaço, em média, em 10.44 metros por segundo. Nesse momento, ficou a um décimo de segundo do menor tempo possível que um humano poderá, alguma vez, demorar a sprintar 100 metros, segundo Mark Denny.

Em 2008, o biólogo da Universidade de Stanford, nos EUA, quis tentar determinar se existe um limite de velocidade para humanos, cães e cavalos. Baseando-se em todos os dados documentados, no país, de uma prova de corrida específica para cada espécie, Denny publicou um estudo com a previsão de que o melhor tempo, nos 100 metros, a que alguma pessoa poderá almejar é 9,48 segundos.

A locomover-se retilineamente, Usain Bolt é a melhor tentativa humana da história de alcançar este teórico limite.

Cameron Spencer

O que, lá está, é uma coisa em tudo distinta a pedir-lhe que tenha a destreza e agilidade de correr com uma bola de futebol. Que mude de direção com ela entre os pés, que se coordene consoante a sua presença, que a passe para outros pés ou a remate, em corrida, apontando para um alvo, e que todos estes sinais a existirem em simultâneo no seu cérebro não impeça de ficar com o corpo tão apto para o futebol, como o era para o atletismo.

Ver o humano mais veloz e rápido de sempre, quem mais sucesso teve em 100 metros de pista de tartã, a vingar numa modalidade que nada tem a ver com atletismo seria, no mínimo, inesperado. Mas Usain Bolt ainda corria, dava pó para os competidores comerem e ria-se, perante tal vantagem, na linha de meta, e já dizia que pretendia tentar a sua sorte no futebol quando parasse de viver com velocidade.

E como ele é quem é - o atleta mais famoso da história do atletismo, impulsionada pela genética e por um ego que lhe molda a personalidade que o frenesim das marcas cedo se preocuparem em publicitar -, a vontade do jamaicano teve pernas para correr.

Tornou-se amigo do Manchester United, o clube e o atleta cortejaram-se mutuamente, visitou as instalações do Real Madrid, conheceu estrelas do desporto que não era o seu e, ao retirar-se do atletismo, em 2017, deu o passo seguinte.

Em janeiro deste ano, foi treinar com o Mamelodi Sundowns, da África do Sul. Dois meses volvidos estava a ser filmado, em direto, durante um treino com o Borussia Dortmund, na Alemanha. Em junho, juntou-se por uns tempos ao Stromsgodset, clube norueguês pelo qual jogou, durante 20 minutos, contra a seleção sub-19 do país. Tudo equipas vestidas pela Puma, coincidentemente a principal marca que patrocina Usain Bolt.

As experiências, a bem da popularidade, difusão e rentabilidade dos clubes e da marca, foram filmadas e editadas para a partilha com o público.

Nesses vídeos, viu-se o poderoso, musculado e rápido jamaicano a comportar-se como se esperava de um indivíduo que começou uma relação mais séria com o futebol aos 31 anos: alguém com um certo jeito, canhoto, apto para proteger a bola com o corpo, mas carente de técnica e noção de espaço do que é viver com a bola e estar num campo de futebol.

Seguiram-se duas partidas de beneficiência, uma delas em Old Trafford, casa do Manchester United que Bolt namora desde criança, onde ele foi sempre a estrela maior pela carreira que, com insistência, vai perseguindo. E eis que chegámos a esta semana, que trouxe os rumores de o jamaicano estar prestes a assinar um acordo com o Central Coast Mariners, da Austrália, para um período de seis semanas à experiência com o clube dos arredores de Sydney.

A ideia seria dar tempo a Bolt para se habituar ao ritmo e nível da equipa, avaliando-o para, caso a opção fosse dar-lhe um contrato profissional, pedir à federação da terra dos cangurus para contribuir com alguns milhares de dólares, vindos de um fundo especial para a contratação de jogadores-estrela: como já aconteceu com Alessandro Del Piero (2012) ou Robbie Fowler (2009), por exemplo.

Na quinta-feira, porém, Ricky Simms, que serve de agente de Bolt, avisou à “Omnisports” que “estão a olhar para várias hipóteses e que a Austrália é uma delas”.

No mesmo dia, a imprensa do país escreveu que a suposta manobra de notoriedade se estará a virar contra o clube que se armou em feiticeiro - notando o frenesim, a histeria e a atenção causada pelo alegado interesse no jamaicano, fez com que clubes da Turquia, da Hungria e dos EUA se interessassem, também, pelo potencial lucrativo de Usain Bolt. Dispostos, talvez, a descurar o que possa (não) vir da sua queda para o futebol.

Uma coisa é atletismo, outra coisa é futebol - e, no meio delas, Usain Bolt é uma coisa muito à parte, que pode já não estar muito longe de ter o que quer.