Afinal André Silva vai poder jogar a Liga Europa

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) anunciou esta sexta-feira que anulou a decisão da UEFA de excluir o AC Milan da próxima edição da Liga Europa de futebol, por considerar que a sanção imposta pelo organismo “não é proporcional”.

O TAS considerou ter ficado provado que o AC Milan quebrou as regras do ‘fair-play’ financeiro, mas “aceitou, parcialmente, o recurso” do clube italiano e anulou a suspensão imposta pela Comissão de Controlo Financeiro de Clubes da UEFA, à qual pediu a aplicação de uma “medida disciplinar proporcional” à gravidade da infração.

“O AC Milan foi reintegrado na Liga Europa, onde se mantém, neste momento. O caso foi reenviado para a UEFA, para que seja tomada uma nova decisão”, indicou o TAS, assinalando que “a saúde financeira do clube melhorou substancialmente” e isso não foi tido em consideração pelo organismo regulador do futebol europeu.

O clube milanês, onde alinha o avançado internacional português André Silva, terminou no sexto lugar no campeonato italiano da época passada, o que lhe permitiria disputar a fase de grupos da Liga Europa, mas foi posteriormente excluído pela UEFA.