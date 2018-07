"Fui chamado de violador de cabras, pedaço de merda e porco turco". Özil denuncia racismo alemão e abandona a Mannschaft

Desde que tirou uma foto com Recep Erdogan, presidente da Turquia, tempos antes do arranque do Mundial da Rússia, Mesut Özil tornou-se um alvo ambulante para ataques pessoais na Alemanha, nomeadamente, da federação de futebol alemã, pela voz do seu presidente, Reinhard Grindel. Este exigiu que Özil se explicasse publicamente, mas o futebolista manteve o silêncio durante semanas enquanto na Alemanha se montava um circo à sua volta.

Hoje, Özil, nascido na alemã Gelsenkirchen, lançou um extenso comunicado no qual anunciou o seu adeus à seleção. Diz que tirou aquela fotografia com Erdogan por respeito à figura mais importante do país da sua família e não por razões políticas; e diz, também, que voltaria a tirar a fotografia. E acusa algumas figuras alemãs, uma delas Grindel, de racismo.

"Fui chamado de violador de cabras por Bernd Holzahuer (um político alemão), por causa da fotografia e da minha herança turca. Além do mais, Werner Steer (Chefe do Teatro Alemão) disse-me para ir para o raio que me parta em Anatolia, um lugar turco onde há muitos refugiados. Usar discriminação como uma propaganda política é algo que devia dar a demissão automática dessas figuras. Não são melhores do que o adepto alemão que me gritou: 'És um pedaço de merda, vai embora porco turco'.

Sobre Grindel, Özil recorda palavras antigas do mesmo: "O multiculturalismo não existe. Grindel, não me surpreendes. Votaste contra uma legislação de dupla-nacionalidade e também disseste que a cultura islâmica se integrou demasiado nas cidades alemãs. Isso é inaceitável e inesquecível. Logo após a fotografia, tive uma reunião com ele em que lhe expliquei a minha herança turca, mas ele estava mais interessado em expôr os seus pontos de vista político. Mas concordámos que era melhor concentrar-me porque vinha ali o Mundial2018."

Özil garante, por outro lado, que sempre teve o apoio do selecionador Joachim Löw e dos seus colegas, embora tenha sentido várias vezes críticas na sociedade e em alguns media alemães. "Quando a Alemanha ganha, sou alemão. Quando perde, sou turco."

E remata: "Digo isto com o coração pesado, mas nunca mais vou jogar pela Alemanha. Foi uma decisão difícil porque dei sempre tudo pelos meus colegas e pelos treinadores e pelo povo alemão. Mas quando o presidente da Federação me trata assim, já chega."