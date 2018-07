Obrigado, Paulo Bento mas estás despedido. Atenciosamente, Chongqing Lifan

O mais curioso neste despedimento é que o Chongqing Lifan tinha ganho o jogo ao Tianjin Teda, por 2-1, com dois golos do brasileiro Kardec - nome que é relativamente familiar aos benfiquistas - e o triunfo apertado marcava o fim de uma série deprimente de cinco derrotas consecutivas. Ainda assim, o Chongqing despediu Paulo Bento, emitindo um curto comunicado: "A partir de hoje Paulo Bento deixa de ser o técnico do Chongqing Lifan. Queremos agradecer a sua contribuição e desejar o melhor para seu futuro".

Não se pode dizer que a aventura de Bento estivesse a ser abençoada: além das cinco derrotas seguidas, o clube somava outros dois desaires, dois empates e apenas três vitórias (18 golos marcados e 19 sofridos). O resultado contabilístico não era simpático para o treinador português - 12.º lugar - e a saída parecia inevitável.

O problema, para Paulo Bento, é que a sua carreira entrou numa espiral recessiva, como diria Cavaco, pois este é o seu terceiro despedimento consecutivo, em três continentes diferentes, em apenas dois anos: antes, o lisboeta fora demitido do Cruzeiro, do Brasil, do Olympiacos, da Grécia.