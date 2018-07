Há Oasis, há Guardiola chateado: estas são as primeiras imagens da série de TV que nos vai explicar como o Man. City bateu todos os recordes

Terá oito episódios e promete mostrar os bastidores de uma época de recordes para o Manchester City. A série "All of Nothing: Manchester City" estreia apenas no dia 17 de agosto, na plataforma Amazon Prime Video, mas as primeiras imagens já estão disponíveis. Nelas podemos ver Pep Guardiola visivelmente chateado com os seus jogadores, ao mesmo tempo que lhes diz o que quer deles.

Ao som dos Oasis, a banda dos manos Gallagher, conhecidos adeptos do clube, a série será um retrato muito próximo, dentro do balneário e dentro da cabeça de jogadores e staff, daquilo que foi a época 2017/18, em que a equipa de Manchester bateu vários recordes, nomeadamente o maior número de pontos, golos e vitórias numa só temporada na Premier League.