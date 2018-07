O jogador mais caro do Mundo não está na lista dos melhores do ano

A FIFA divulgou esta terça-feira a lista dos 10 nomeados para o prémio "The Best" para melhor jogador do ano e há uma ausência de peso: o brasileiro Neymar não está entre os candidatos, ele que custou 220 milhões de euros ao PSG na última temporada. Neymar paga assim uma época em esteve vários meses afastado dos relvados por lesão e também um Mundial pouco brilhante pela seleção do Brasil.

Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portugal), Kevin De Bruyne (Man. City/Bélgica), Antoine Griezmann (At. Madrid/França), Eden Hazard (Chelsea/Bélgica), Harry Kane (Tottenham/Inglaterra), Kylian Mbappé (PSG/França), Lionel Messi (Barcelona/Argentina), Luka Modric (Real Madrid/Croácia), Mohamed Salah (Liverpool/Egipto) e Raphael Varane (Real Madrid/França) são os escolhidos.

A cerimónia terá lugar a 24 de setembro em Londres. França, seleção campeã do Mundo na Rússia, coloca três jogadores na lista, tal como o Real Madrid, vencedor da Liga dos Campeões. Comum aos dois, um nome: Raphael Varane, o único defesa entre os nomeados.

Cristiano Ronaldo pode ganhar pela sexta vez o prémio de melhor jogador do ano.