Gelson Martins confirmado no Atlético de Madrid. E os espanhóis dizem que o extremo chega "livre"

De Alvalade para o Wanda Metropolitano. Gelson Martins foi confirmado na manhã desta quarta-feira como jogador do Atlético de Madrid, com o clube espanhol a anunciar que o ex-jogador do Sporting chega "jogador livre".

"O nosso clube chegou a acordo com Gelson Martins para que se converta no novo jogador rojiblanco. O atacante português, que chega como jogador livre, assina para as próximas cinco temporadas", pode ler-se num comunicado publicado no site oficial do clube.

De recordar que Gelson Martins foi um dos jogadores que alegou justa causa para rescindir com o Sporting, algo que o clube de Alvalade contesta. O Atlético de Madrid enviou propostas a Alvalade para contratar o jogador, de forma a ressarcir o Sporting, mas o clube rejeitou as abordagens feitas. Desta forma, o clube orientado por Diego Simeone optou por apresentar o jogador sem acordo com o clube leonino.

O jornal "A Bola" avança esta quarta-feira que o Sporting já fez queixa à FIFA depois de saber que o internacional português, que esteve no Mundial da Rússia, havia assinado com os colchoneros.