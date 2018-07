“Olá, só uma mensagem rápida”. O primeiro vídeo de Alex Ferguson depois da operação ao cérebro

Há 83 dias, um dos homens mais importantes da história do futebol foi operado de urgência por uma hemorragia cerebral. Os desabafos, os tweets e declarações em forma de cartas de amor choveram por todos os lados, todos a desejar um final feliz. Três dias depois da cirurgia, Alex Ferguson acordou do coma. Esta tarde, o escocês veio sossegar o povo que o admira.

“Olá, só uma mensagem rápida”, começou por dizer, com boa cara, num vídeo publicado na conta oficial no Twitter do Manchester United. “Em primeiro lugar, quero agradecer ao staff médico de Macclesfield e Salford Royal Hospital. Acreditem, sem aquelas pessoas que me deram tantos cuidados, eu não estaria aqui sentado hoje. Da minha parte e da minha família, muito obrigado.”

Ferguson diz que todas as mensagens que recebeu e desejos de melhoras o deixaram “muito humilde” e agradecido. “Em último lugar, regressarei mais tarde na época para ver a equipa. Entretanto, desejo o melhor para o José [Mourinho] e para os jogadores.”

Toda a gente sabe a história do escocês que era conhecido pelo tratamento ‘secador de cabelo’, digamos assim, quando berrou na cara dos jogadores e lhes fazia esvoaçar o cabelo e as más ideias, mas é sempre uma bela oportunidade lembrar uma parte do palmarés.

Quarenta minutos depois da publicação do vídeo, a conta oficial do Arsenal naquela rede social respondeu: “Todos nós no Arsenal estamos muito contentes por ver que o Sir Alex melhorou e esperamos vê-lo a regressar ao seu assento em Old Trafford brevemente”.

Depois de ganhar a Premier League da Escócia com o St. Mirren, Ferguson arranjou maneira de meter o Aberdeen no mapa. Ganhou três dos quatro títulos nacionais do clube e ainda venceu a Taça das Taças ao Real Madrid do mister Alfredo di Stéfano e a Supertaça Europeia ao Hamburgo de Ernst Happel.

A seguir, veio o Manchester United, em 1986, clube que não sonhava que lhe saíra a sorte grande. Ferguson conquistou 13 dos 20 canecos da Premier League e ultrapassou o Liverpool como o grande colosso de Inglaterra. Em Old Trafford ganhou ainda, entre muitos outros títulos, um Campeonato do Mundo de Clubes e duas Ligas dos Campeões. A primeira foi a mítica contra o Bayern de Munique, com a reviravolta no marcador depois da hora; a segunda foi com Cristiano Ronaldo a voar.

Ferguson pendurou as botas e o apito em 2013, a data do último troféu da Premier League no museu do clube. A recuperação da operação tem sido em casa. "O treinador mais bem-sucedido da história do futebol inglês tem combatido da maneira que só ele sabe", escreveu o clube na publicação.