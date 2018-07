Ex-presidente do Barcelona tem 24 horas para pagar 78,6 milhões de euros

A agência EFE avança que a juíza Carmen Lamela enviou um despacho a Sandro Rosell, ex-presidente do Barcelona, bemo como à sua mulher e aos outros quatro investigados num caso de branqueamento de capitais no valor de 20 milhões de euros - obtidos de forma ilegal da Confederação Brasileira de Futebol -, a pedir-lhe uma fiança de 78,6 milhões de euros. Com uma achega: Rosell tem de depositar o dinheiro em 24 horas

Segundo o Ministério Público espanhol, Rosell teria formado uma organização para ocultar em paraísos fiscais os ganhos provenientes da venda de direitos televisivos de 24 jogos amigáveis da seleção brasileira e também de um patrocínio desportivo.

Rosell encontra-se em prisão preventiva desde maio de 2017 e há dois dias o Fisco apresentou a sua acusação, pedindo uma pena de cadeia de 11 anos por branqueamento de capitais e organização criminosa, além de uma multa de 59 milhões de euros.