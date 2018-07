O sonho cumprido de Mario Ricardo, o jogador cego de um olho, antigo vendedor de frutas e verduras e que muitos querem como Prémio Puskas

Mario Ricardo parece nome de cantor romântico ou de personagem de novela mexicana, mas neste caso é nome de herói. Aos 28 anos, este paraguaio, habitante da pequena cidade de Julián Augusto Saldívar, é o protagonista do último conto de fadas que nos deu o futebol.

Durante esta semana, Mario Ricardo, o “tanque” de 1,90m e 95 quilos de peso que lidera o ataque do modesto Cristobal Colón, um clube da terceira divisão paraguaia, marcou um daqueles golos de antologia numa eliminatória da Taça contra o poderoso Cerro Porteño, uma das equipas mais importantes do país.

É um golaço: ainda bem antes da área, Ricardo recebe a bola a meia altura, com um toque faz um chapéu ao defesa que o marca e vai buscar a bola ao outro lado. E sem a deixar cair, chuta dali mesmo, em balão, ao canto da baliza do Cerro.

O golo foi inglório para o Cristobal Colón, que foi eliminado depois de perder 3-1, mas o golo de Mario Ricardo ficou registado entre os milhões de vídeos que correm por minuto no YouTube e no Twitter, chegou a todo o lado, havendo até quem peça que o paraguaio seja nomeado para o Prémio Puskas, para melhor golo do ano.

Esta não é exatamente uma história incomum: jogador de equipa pequena marca grande golo a equipa grande numa eliminatória da Taça. Por momentos, toda a gente fala daquele golo, mas só até aparecer mais um jogador de equipa modesta que faz um qualquer brilharete em jogo transmitido pela televisão.

Mas a história de Mario Ricardo não termina aqui. Porque Mario Ricardo fez tudo isto sendo cego de um olho.

Tudo aconteceu quando o jogador tinha 10 anos. Numa brincadeira na escola, um companheiro cravou-lhe um lápis afiado no olho esquerdo. Mario Ricardo nunca mais recuperou, mas nem por isso o sonho de se tornar futebolista morreu ali. E conseguiu, apesar de durante a juventude ter recebido alguns “nãos” devido à sua deficiência visual. Mas por muito que o Cristobal Colón fosse uma equipa da terceira divisão, era ali que Mario Ricardo ia buscar algum do sustento. Por não ser suficiente, vendia frutas e verduras porta a porta, à procura de mais uns trocos para compor o orçamento familiar.

Até que aconteceu o golo frente ao Cerro Porteño, o clube pelo qual torce, e a vida de Mario Ricardo mudou. Não só aqueles minutos ou horas que duram a fama, mas talvez para sempre. Porque depois do golo, o avançado recebeu uma proposta para assinar pelo Club Sol de América, da primeira divisão do Paraguai. Pela primeira vez, vai assinar um contrato profissional, num dos clubes históricos da capital Assunção que por acaso até é o clube do seu avô.

“É algo único e inesperado. Agora só posso tratar de dar tudo pelo clube. O meu avô de 90 anos está emocionado, de certeza, porque é adepto do Sol de América. A primeira camisola que usar será para lhe oferecer”, disse o avançado na quinta-feira, dia da sua apresentação.