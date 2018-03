Olha quem está de volta (pista: é um campeão europeu)

O único campeão da Europa que o Benfica tem no plantel vai ser titular no campeonato, pela primeira vez. Esta é a única alteração que o treinador Rui Vitória faz no onze que, há uma semana, foi ao Restelo ganhar e jogar bem. Agora recebe o Paços de Ferreira, no Estádio da Luz.

O onze do Benfica: Ederson; Nélson Semedo, Luisão, Lindelöf e Eliseu; Fejsa, Pizzi, Salvio e Cervi; Gonçalo Guedes e Mitroglou.