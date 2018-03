Sporting de Braga sai da Taça e afasta Peseiro

O presidente do Sporting de Braga anunciou na noite desta quarta-feira que José Peseiro já não é treinador do clube, depois da eliminação da Taça de Portugal de futebol na quarta-feira, diante do Sporting da Covilhã.

António Salvador disse ainda que será Abel Ferreira, técnico da equipa B, a orientar os treinos até ao jogo do Sporting, no domingo, da 14.ª jornada da I Liga, e quem “provavelmente” se vai sentar no banco de suplentes do Estádio de Alvalade.

“Nós os dois chegámos a um entendimento para que, a partir de amanhã [quinta-feira], José Peseiro não continue como treinador do Sporting de Braga e para a rescisão do contrato”, afirmou numa declaração aos jornalistas mais de duas horas depois do fim do jogo com o Sporting da Covilhã. O presidente esteve reunido com o técnico no final do jogo que os serranos, da II Liga, venceram (2-1).

“Reuni com José Peseiro para fazer um balanço do jogo e destes meses de trabalho, que entendo que foi difícil devido ao clima externo que teve durante todos estes meses e que hoje se complicou ainda mais”, disse.

Lembrou as “várias contrariedades com jogadores, lesões e outros problemas”, mas notou que, “numa semana”, a equipa foi eliminada de “dois objetivos claros” do clube. “Duas eliminações dolorosas para o clube, estrutura, treinador, jogadores e, essencialmente, para os nossos sócios”, disse.

António Salvador revelou que a equipa será orientada por Abel Ferreira, “provavelmente será ele a gerir a equipa no próximo fim de semana”.

“Não estávamos preparados para isto e não temos soluções nem alternativas”, justificou.

O dirigente não terminou sem 'apontar o dedo' a “alguns jogadores que não perceberam ainda o que é estar nesta casa”.

“Espero que a partir de amanhã [quinta-feira] entendam isso, alguns que chegaram este ano, outros que já cá estavam, para que ainda possamos alcançar os objetivos que ainda temos”, disse.

O técnico já tinha orientado o clube minhoto em 2012/13, tendo então conquistado a Taça da Liga e garantido o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

Quatro anos depois de ter sido dispensado por António Salvador, José Peseiro regressou ao clube, “um ato de justiça”, considerou então o presidente 'arsenalista'.