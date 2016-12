Sai mais uma troca de avançados para o Benfica (e não, ainda não é Jonas)

Raúl Jiménez é o avançado mexicano que marcou nos últimos quatro encontros (Nápoles, Sporting, Real Massamá, Estoril Praia) e, com oito golos, se tornou no melhor marcador do Benfica esta época. A par de Kostas Mitroglou, o avançado grego que tem murchado a sua forma, mas que hoje volta a ser titular.

Os encarnados defrontam o Rio Ave, no Estádio da Luz, na última partida que fazem antes do Natal e que quererão utilizar para reporem a vantagem para o segundo lugar, que é do FC Porto, nos quatro pontos.

Benfica: Ederson; Nélson Semedo, Luisão, Lindelöf e André Almeida; Fejsa, Pizzi, Cervi e Rafa; Gonçalo Guedes e Mitroglou.