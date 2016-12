Quem tanto muda é porque, talvez, não esteja satisfeito

Há um guarda-redes novo, dois laterais que não têm tido muitos minutos e um argentino, lá na frente, que tem aparecido pouco. Até no centro da defesa há uma novidade, mas aí já se sabia que Rúben Semedo não poderia jogar.

O Sporting começa diferente no último jogo antes do Natal e tanta diferença só poderá querer dizer que Jorge Jesus também quer ver a equipa a fazer algo diferente - ganhar, o que não consegue há duas partidas (Benfica e Braga) no campeonato.

Sporting: Beto, Ricardo Esgaio, Coates, Douglas e Jefferson; William Carvalho, Adrien Silva, Gelson Martins e Bryan Ruiz, Alan Ruiz e Bas Dost.