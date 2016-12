Fernando Santos eleito melhor selecionador do mundo

Fernando Santos foi eleito melhor selecionador do mundo pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS), segundo anunciou a organização no seu site esta terça-feira.

O técnico que levou a seleção portuguesa à conquista o Euro 2016 foi eleito por uma larguíssima margem, com 199 pontos. O segundo classificado, o sueco Lars Lagerbeck, selecionador da Islândia, obteve apenas 71; o terceiro foi o alemão Joachim Löw, com 62; seguido por Chris Colemen, do País de Gales, que teve menos um ponto.

“Apesar da dura concorrência de treinadores experientes, especialistas de futebol de mais de 56 países não hesitaram em distinguir Santos com 199 pontos”, refere o site da federação.

Ranking dos melhores selecionadores do mundo para a IFFHS



1 - Fernando Santos (Portugal) 199 pontos

2 - Lars Lagerbeck (Islândia) 71

3 - Joachim Löw (Alemanha) 62

4 - Chris Coleman (País de Gales) 61

5 - Didier Deshamps (França) 52

6 - Antonio Conte (Itália) 17

7 - Ante Cacic (Croácia) 8

8 - Marc Wilmots (Bélgica) 3

Tite (Brasil) 3

10 - Bernd Storck (Hungria) 1

Ange Postecoglu (Austrália) 1

Adam Nawalka (Polónia) 1