Bruno de Carvalho anuncia recandidatura à presidência do Sporting

“Ouvindo nos últimos dias as palavras de incentivo de milhares de Sócios e Adeptos que decidi manter a intenção – que, diga-se, em nenhum momento neguei – de me recandidatar a um novo mandato como Presidente do Sporting Clube de Portugal”, escreveu Bruno de Carvalho na sua página no Facebook.

O atual presidente faz uma análise positiva da reestruturação que fez no clube de Alvalade, acabando contudo por admitir que “no plano desportivo é evidente que não estamos no lugar que gostaríamos e, estou certo, merecíamos estar”.

No texto em que anuncia a sua recandidatura, refere ainda a sua discordância da data em que as eleições para a presidência do clube vão ter lugar, 4 de março de 2017, por coincidir com uma “altura crítica da época desportiva”.

Para além de Bruno de Carvalho, também Pedro Madeira Rodrigues já anunciou que irá candidatar-se à presidência do Sporting.