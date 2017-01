Conselho de Arbitragem convoca clubes para reunião de emergência

Numa semana em que a arbitragem portuguesa tem estado sob fogo (especialmente por parte do Sporting - leia AQUI - e do FC Porto - AQUI), o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu agir rapidamente e em força.

Durante o dia de hoje, os 35 clubes das duas ligas profissionais de futebol foram convocados para uma reunião de emergência, a realizar na terça-feira, às 14h30, na Cidade do Futebol, sabe a Tribuna Expresso.

Também esta tarde, o presidente do Conselho de Arbitragem da FPF pediu mais “ajuda” aos clubes, numa altura sensível em termos de críticas às arbitragens. “Obviamente irão continuar a existir erros e vão continuar a existir em Portugal e em todo o mundo. O que este grupo [de árbitros] precisa - e confio plenamente neste grupo – é de um ambiente mais favorável e todos nós, de uma forma séria e honesta, temos de fazer algo para que a arbitragem seja melhor”, disse José Fontelas Gomes à TSF.



“Esta não é só uma questão da arbitragem, mas a todo o ambiente à volta do ambiente do futebol português", acrescentou. "Para estes jovens [árbitros] crescerem precisam de estabilidade, de ser apostas, porque só assim é que eles crescem. Porque, como digo muitas vezes, não se faz um árbitro de um dia para o outro".