Sporting tira Gauld e Geraldes ao Vitória, empresta-os ao Chaves - e volta a encontrá-los na Taça

Confuso? Nós explicamos. Depois de ter sido eliminados da Taça da Liga pelo Vitória de Setúbal, o Sporting resolveu interromper o empréstimo de Ryan Gauld e André Geraldes à equipa sadina e exigiu os jogadores de volta à Academia de Alcochete. Para jogarem pelos leões? Não. Para emprestá-los ao Chaves, o resto da época.

O curioso é que o Chaves é o próximo adversário do Sporting nos quartos de final da Taça de Portugal.

Note-se que a decisão do Sporting em ‘resgatar’ os futebolistas a Setúbal foi justificada ao jornal “O Jogo”, por fonte leonina, devido ao facto de elementos da sua comitiva terem sido “alvo de ameaças e ofensas por parte de dirigentes do Vitória”.

Porém, a relação entre os clubes já não andava famosa, segundo o mesmo jornal. É que apesar de os leões terem solicitado ao Vitória a não utilização de Geraldes e Gauld no jogo da Taça de Portugal, a 14 de dezembro último, não só o pedido não foi aceite como ambos foram titulares. Justificação: o pedido foi feito às 12h00 do dia do jogo.

A juntar a isto, noticia “O Jogo” que a alegada quebra da promessa do Vitória de Setúbal de não acionar o montante previsto pelo mecanismo de solidariedade da FIFA na transferência de João Mário também terá contribuído para este desfecho.