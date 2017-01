Quer saber o que é bola na mão e mão na bola? A FPF explica

É um bocadinho como o ovo e a galinha: mão na bola ou bola na mão; é falta ou não é falta?

A FPF disponibilizou o Balanço da Época 2016-17 do Conselho de Arbitragem e nele se explica o que deve ou não deve ser considerado infração quando a bola toca na mão. São cinco figuras com legendas: 1) posição natural (não infração), 2) ação deliberada da mão ou braço na direção da bola (infração), 3) aumento da volumetria (infração), 4) distância do remate (não infração), 5) a bola sofre um desvio ou ressalto (não infração).