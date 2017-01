Coates, Assis, Guedes e Mitroglou: o que se diz por aí no mercado dos grandes

Coates no Benfica e Samaris no Sunderland?

Será Coates um dos reforços do Benfica? O jornal "O Jogo" diz que sim. O Sunderland cedeu o uruguaio ao Sporting mas, ao que parece, o clube da Luz já o tem na mão. Os leões ainda não conseguiram fechar acordo com o clube inglês para a cedência definitiva e o Benfica terá aproveitado. Cinco anos de vínculo e 1,4 milhões de euros (líquidos, atenção) em cada um deles são as condições que esperam o jogador, caso venha a integrar a equipa tricampeã nacional.

Em sentido contrário poderá estar Samaris. “O Jogo” diz também que o Benfica está a acertar os últimos pormenores com o Sunderland para a venda do grego por 20 milhões de euros. Mas o negócio dependerá da permanência do técnico escocês David Moyes no clube que ocupa o 19º lugar da Premier League e está a lutar para sobreviver. O próximo jogo do Sunderland será assim decisivo para a transferência: caso o Sunderland vença o West Bromwich este sábado, Moyes deverá ficar e serão dadas as ordens finais para a contratação do médio grego, com pouco espaço no onze de Rui Vitória, face à importância de Fejsa.

FC Porto entra em cena e rouba Assis ao Sp. Braga

Rafael Assis já tinha as malas feitas para arrancar para Braga quando o FC Porto entrou em cena e desviou o médio brasileiro. A notícia foi avançada pelo “Record”, que refere que não é conhecido o valor da proposta do FC Porto, mas que é superior à do Sp. Braga, que oferecia 1 milhão de euros por 50% do passe de Assis. O brasileiro deverá assim rumar ao Dragão mas só no final da época, permanecendo em Trás-os-Montes no que resta da temporada.

Um Guedes na mão do Arsenal e 30 milhões a voar

Luís Filipe Vieira está em Londres com o empresário Jorge Mendes para negociar a saída de Gonçalo Guedes, diz o jornal “Record”, que aponta o Arsenal como destino mais provável. O jornal “A Bola” diz também que o avançado está a ser negociado e que a transferência poderá acontecer ainda este mês. O diário fala do interesse de PSG, Mónaco e de clubes ingleses e que o negócio se fará por nada mais, nada menos que 30 milhões de euros.

Gonçalo Guedes tem (apenas) 20 anos, jogou pela seleção portuguesa em 2015 e, no mesmo ano, foi o português mais jovem a marcar um golo na fase de grupos da Liga de Campeões. Saindo, deixará saudades aos benfiquistas.

Benfica recusa negócio da China (literalmente)

Kostas Mitroglou despertou o interesse de clubes chineses e, segundo o “Record”, o avançado grego poderia sair do Benfica por mais de 30 milhões de euros. Mas não vai acontecer. O clube da Luz recusou a proposta, uma vez que não chegou aos 45 milhões de euros estabelecidos na cláusula de rescisão do jogador. Para o jogador, não há problema nenhum: é que, diz o diário, Mitroglou também não estava para aí virado e prefere continuar em solo europeu. E que seja feita a sua vontade.