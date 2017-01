Rui Vitória: “Que foi difícil, foi”

Com uma primeira parte “mais difícil”, por “mérito do Tondela”, o Benfica conseguiu na segunda metade do jogo dar a volta e marcar golos. O que aconteceu? “Durante o intervalo estive a falar com os jogadores e a acertar o que era fundamental definir. Na segunda parte, aumentámos a intensidade e velocidade do jogo, a concentração e a disponibilidade para disputar cada lance, e começaram a surgir mais oportunidades. Os jogadores foram fantásticos”, disse Rui Vitória, em declarações à Benfica TV minutos após o final do jogo deste domingo frente ao Tondela, que terminou com uma vitória dos encarnados por 4-0.



O Tondela, disse o técnico, “dificultou a tarefa ao Benfica e obrigou [a equipa encarnada] a ir buscar todos os argumentos que tinha”. Sublinhando as diferenças entre as duas equipas em termos de posição na tabela classificativa (o Benfica está em primeiro lugar e o Tondela em último, com 10 pontos), Rui Vitória afirmou que “este jogo esclarece o que é nosso campeonato”, porque a equipa do Tondela, “apesar de ser última, dificultou muito a nossa tarefa”. “Que foi difícil, foi”, concluiu.