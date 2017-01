O regresso do patinho feio para a final four

Dois meses depois de se ter lesionado, Eliseu está de volta ao corredor esquerdo do Benfica. Mas o lateral não é a única alteração no onze benfiquista para o jogo desta noite, no estádio do Algarve, perante o Moreirense.

Em relação à goleada sobre o Tondela (4-0), para a Liga, Rui Vitória promove várias alterações. Luisão, Lindelöf, Semedo, Zivkovic, Mitroglou e Cervi, titulares no jogo de domingo, ficam de fora.

Eis o onze do Benfica: Ederson, André Almeida, Lisandro, Jardel, Eliseu, Samaris, Pizzi, Carrillo, Salvio, Rafa e Jonas.

Na equipa escolhida por Augusto Inácio, destaque para a titularidade de Francisco Geraldes e Podence, que regressarão na próxima semana ao Sporting.

Eis o onze do Moreirense: Makaridze, Tiago Almeida, Diego Ivo, Diego Galo, Jander, Morgado, Cauê, Geraldes, Podence, Boateng e Ramírez.

Siga o jogo ao minuto na Tribuna Expresso, AQUI.