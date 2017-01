Aí está o #DeadlineDay: siga aqui todas as novidades do mercado

refresque frequentemente a página para ver as atualizações mais recentes

16h29: Por falar em Ranocchia, olhem para ele todo contente já em Hull. Esperemos que o tigre não morda.

16h21: Lá por fora, e enquanto os grandes estão adormecidos, Marco Silva vai tendo boas e más notícias. O seu aflito Hull City anda numa lufa-lufa em busca de jogadores de qualidade e pelo caminho deixou escapar o jamaicano Leon Bailey do Genk (miúdo de 19 anos de quem só se ouvem maravilhas) para o Bayer Leverkusen, e o avançado espanhol Jesé, emprestado pelo PSG ao Las Palmas. Por outro lado, para reforçar o eixo da defesa chega Andrea Ranocchia por empréstimo do Inter. Aos 28 anos, o central não se tornou em tuuuudo aquilo que se chegou a vaticinar, mas seguramente vai dar muito jeito ao treinador português.

16h18: Entretanto, Podence deixou na sua página do Facebook um sentido agradecimento às gentes de Moreira de Cónegos. O extremo vai regressar ao Sporting, tal como Francisco Geraldes, depois de conquistar a Taça da Liga pelo agora-já-não-pequeno Moreirense.

16h08: Por cá, novidades oficiais ainda poucas, mas a qualquer instante o Benfica deverá confirmar o brasileiro Filipe Augusto, médio de 23 anos do Rio Ave, que deverá assinar por cinco épocas e meia. No Sporting, confirma-se apenas a incorporação de André Geraldes e Ryan Gauld e no FC Porto, para já, tudo calmo: na Invicta a situação mais urgente será mesmo a colocação de Sérgio Oliveira.

16h00: Olá a todos. Cá estamos para mais um 31 de janeiro, o tal dia que todos os anos que faz disparar os níveis de ansiedade e dá cabo dos botões F5 de teclados por esse mundo fora. Confirmações, surpresas, rumores, dinheiro poupado, dinheiro esbanjado, enfim, todas as novidades do #DeadlineDay, tanto em Portugal como lá fora, podem ser consultadas aqui na Tribuna até às 12 badaladas.