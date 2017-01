Um número oito que chega, um número oito que vai (e que não deixa saudades, outra vez)

22h31: Xeka, que podia muito bem ser o irmão mais novo de Daniel Carriço, protagoniza uma inusitada transferência para o Lille, clube recentemente comprado pelo milionário Gerard López e que tem Luís Campos como diretor desportivo.

Sem lugar no Sp. Braga, o jovem português segue por empréstimo para o clube que revelou ao Mundo um rapaz chamado Eden Hazard. Se gostarem muito, há uma cláusula que permite a compra.

22h16: Ora então, segue mais uma atualização da Liga. São muitos os nomes - quase três dezenas - nenhum deles surpresa, nenhum deles bombástico e por isso nem vale a pena colocá-los aqui. Confirma-se apenas a incorporação de André Geraldes e Ryan Gauld no Sporting. É só clicar aqui para ver a lista.

22h11: Fora das contas de Nuno Espírito Santo - até porque há outros 54 médios no plantel - Sérgio Oliveira está de malas feitas para o Nantes de Sérgio Conceição. Os franceses já confirmaram o empréstimo.

21h48: O Belenenses acaba de anunciar a contratação de Diogo Viana, que jogava no CSKA Sofia, e que em tempos foi apelidado de "o novo Quaresma".

21h40: Orellana sorri ao ser apresentado como reforço do Valencia, mas apostamos que naquela tatuagem se pode ler "onde é que eu me vim meter…"

21h16: É certo que o Benfica já anunciou duas contratações, mas para já o sentimento face ao #DeadlineDay dos grandes é mais ou menos este.

21h09: Elias já está em Belo Horizonte e já fala como jogador do Atlético Mineiro. À Globo, o ainda médio do Sporting diz que quer jogar "o mais rápido possível". Tal como os adeptos do Sporting, que também querem a confirmação oficial da partida do brasileiro para ontem, de preferência.

20h58: Cedências também por parte do FC Porto. Sami vai jogar no Arouca, depois de uma primeira parte da temporada no Akhisar da Turquia, e Haykeul Chikhaoui (quem?) segue para o Varzim. O franco-tunisino, que fez esta temporada estonteantes 26 minutos pela equipa B, é mais um daqueles jogadores que só notamos que está nos quadros de um dos grandes precisamente quando são emprestados.

20h55: Se não consegues vender, empresta: Radosav Petrovic vai jogar no Rio Ave até ao final da temporada. O Sporting bem tentou vender o sérvio durante o mês de janeiro, mas o alto salário afugentou potenciais compradores. Mais um erro de casting reparado. Bem, quase.

20h34: À falta de contratações para a equipa principal, o FC Porto vai reforçando a equipa B. André Pereira tem 21 anos e depois de duas temporadas na Sanjonense vai reforçar a segunda formação dos dragões. Assinou até 2019. É o que temos.

20h10: Não parece que o Wigan estivesse preparado para a chegada do francês Gabriel Obertan. Caso contrário teriam uma camisola do seu tamanho.

20h03: Entretanto, o Benfica também parece ter aderido a estas modernices das atualizações e anunciou como é que param as modas em termos de mercado lá para os lados da Luz.

Entradas: Pedro Pereira e Filipe Augusto

Saídas: Hélder Costa (para o Wolverhampton, por 15 milhões de euros) e Djuricic (a título definitivo para a Sampdoria, envolvido na transferência de Pedro Pereira)

Empréstimos: João Carvalho (V. Setúbal, até ao final da época), Pelé (Feirense, até ao final da época), Gilson Costa (Arouca, até ao final da época) e Oscar Benítez (Boca Juniors, até junho de 2018)

19h56: Então de maneiras que isto é assim: Fede Cartabia era até há bem pouco tempo uma das grandes esperanças do futebol argentino. Até porque nascer em Rosário, como um tal de Messi, tem as suas responsabilidades. Acontece que estamos em 2017, o jovem Fede já tem 24 anos, nunca se impôs no Valencia e chega agora ao Sp. Braga cedido pelo Deportivo da Corunha.

Hã, como assim? É só mais um daqueles negócios do futebol: o Valencia rescindiu com Cartabia, o Depor contratou-o e emprestou-o logo ao Braga. Isto em menos de 24 horas. Uff!

19h52: Ivanovic a jogar ao sér(v)io, com a camisola do Zenit vestida e a instantes de deixar o Chelsea.

19h40: Hélas! Filipe Augusto acaba de ser confirmado pelo Benfica. Está aqui escrito que o brasileiro do Rio Ave assina até 2022. Não há valores anunciados

19h25: A modos que estamos assim, após a mais recente atualização do estado das coisas por parte da Liga:

1. Modou Sougou - Transferência internacional - Moreirense FC - Futebol, SAD

2. Guilherme Schettine Guimarães - Transferência internacional - Santa Clara Açores - Futebol, Futebol, SAD

3. Pedro Joel Pereira da Silva - Transferência nacional - Santa Clara Açores - Futebol, Futebol, SAD

4.Vítor Manuel Fernandes Alves - Transferência nacional - Santa Clara Açores - Futebol, Futebol, SAD

5. Geraldo Amâncio Matsimbe - Transferência internacional - AD Fafe - Futebol, SAD

6. Le Tong - Transferência internacional - CD Aves - Futebol, SAD

.7 João Paulo Neto Martins - Transferência nacional - Académico Viseu FC, SDUQ, Lda.

8. Rui Miguel Melo Rodrigues - Transferência internacional - Académico Viseu FC, SDUQ, Lda.

9. Sinan Bolat - Cedência temporária - FC Arouca - Futebol, SDUQ, Lda.

10. Jefre José Vargas Belisario - Transferência internacional - FC Arouca - Futebol, SDUQ, Lda.

11. Rodrigo Alves Soares - Cedência temporária - GD Chaves - Futebol, SAD

12. Victor Guilherme Massaia - Transferência nacional - GD Chaves - Futebol, SAD

13. André Filipe Ferreira Coelho Pereira - Transferência nacional - FC Porto - Futebol, SAD

14. Ayoub Abou Oulam - Transferência internacional (Júnior) - FC Porto - Futebol, SAD

15. Paulo Estrela Moreira Alves - Revalidação (Júnior) - FC Porto - Futebol, SAD

16. Gonçalo Jardim Brandão - Transferência nacional - Estoril-Praia - Futebol, SAD

17. Luís Carlos Pereira Carneiro - Transferência internacional - Estoril-Praia - Futebol, SAD

18. Allano Brendon de Souza Lima - Inclusão no plantel - Estoril-Praia - Futebol, SAD

19. Robert Hans Folke Ahman Perssos - Transferência internacional - "Os Belenenses" SDF, SAD

20. Francisco de Oliveira Geraldes - Inclusão no plantel - Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD

21. Daniel Castelo Podence - Inclusão no plantel - Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD

22. Yi Chen - Transferência Nacional - C.D. da Cova da Piedade - Futebol SAD

23. Amido Baldé - Cedência temporária - C.D. Tondela – Futebol, SDUQ, Lda

19h17: Está desfeito o mistério no Tondela. É Amido Baldé o novo reforço do clube.

19h10: E por falar em FC Porto, o dia até agora tem sido assim - e não interpretem isto como uma piada ao clube que chegou a ter um goleador chamado Super Mario. Não é. A sério que não é.

19h05: Alberto Bueno está no Leganés e isto só nos interessa porque Alberto Bueno fez isto no FC Porto. E foi só.

18h59: Uh, oh! Há um clube que anda a jogar às adivinhas connosco e convosco. É o Tondela, que diz estar quase, quase a apresentar outro reforço, depois de Batista. E é para o ataque.

18h45: E, agora, para algo que não é completamente diferente. É o Insónias em Carvão e é um dos preferidos cá da casa. Fazemos aqui em cima um apanhado dos melhores de hoje.

18h40: Pronto, o Braga não pára. Agora temos aqui António Salvador a dar aquele bacalhau a Luther Singh. É sul-africano, vem do GAIS Göteborg e deve ir parar a a equipa B.

18h32: Aí está Jesé a ser apresentado no Las Palmas. O avançado espanhol não se habituou às luzes de Paris e jogará até ao final da temporada na sua (árida) cidade natal. Do PSG ao Las Palmas vai uma grande diferença, mas pelo menos Jesé vai poder ir almoçar a casa da mãe.

18h23: Mais um dossier fechado em Alvalade. Marcelo Meli foi recambiado para a Argentina, com o Racing a confirmar a contratação do médio para os próximos quatro anos e meio. Como bónus, leva também um cartão de sócio. Yupi.

18h18: Em Old Trafford não há previsões de surpresas até ao fecho do mercado e, assim sendo, Paul Pogba e Jesse Lingard vão praticando uma nova celebração de golos. Mourinho espera vê-la muitas vezes (até porque os rapazes têm muito jeito).

18h11: O Real Madrid está impedido pela FIFA de contratar, mas vai aproveitando para se desfazer dos excedentários. E um dos casos mais bicudos chamava-se Lucas Silva, brasileiro que talvez tenha dado um passo maior do que a perna ao transferir-se para Madrid. Esteve no radar do Sporting, mas vai mesmo voltar à casa de partida, ou seja, ao Cruzeiro, por empréstimo.

18h01: Partem Geraldes e Podence (o Sporting já confirmou o regresso), chega Ary Papel. O Moreirense confirmou o empréstimo do angolano do Sporting até ao final da temporada. Sougou é outro dos reforços para a equipa de Augusto Inácio na luta pela permanência. O senegalense de 32 anos, e que em Portugal já passou pela União de Leiria, no V. Setúbal e Académica de Coimbra, foi emprestado pelo Sheffield Wednesday de Carlos Carvalhal.

17h55: Na rúbrica "Portugueses lá fora", Filipe Oliveira, médio português de 32 anos que já passou pelo Chelsea, Parma, Torino e que nos últimos anos jogou nos húngaros do Videoton, assinou pelo Anorthosis Famagusta, do Chipre.

17h53: Para o FC Porto não há buenas notícias. O Granada anunciou que vai devolver o avançado espanhol Alberto Bueno aos dragões. Do mal o menos: Bueno deverá continuar em Espanha, mais propriamente no Leganés.

17h46: Na Alemanha o mercado fechou às 17 horas de Lisboa e, de acordo com a agência DPA, os clubes da Bundesliga gastaram mais de 90 milhões de euros, um valor recorde para a janela de inverno (o anterior máximo era de 65 milhões). Curiosamente, o campeão Bayern Munique não gastou nem um cêntimo, enquanto o Borussia Dortmund se ficou pelos 10 milhões pagos pelo prodígio sueco Isak.

O clube alemão que mais gastou nesta janela foi o Wolfsburgo: depois de receber cerca de 40 milhões do PSG por Julian Draxler, o clube da Volkswagen investiu 29 milhões. Yunus Malli, do Mainz, foi a contratação mais cara: o médio custou 12,5 milhões de euros.

17h30: Este rapaz com um ar muito compenetrado chama-se Ashley Westwood, jogava no Aston Villa e foi contratado pelo Burnley. Não que a contratação interesse muito, fica só a curiosidade do médio britânico de 26 anos ir jogar para um clube que equipa exatamente com as mesmas cores do anterior (peito cor de vinho, mangas azuis claras). Esperemos que não se engane na camisola no próximo jogo. Ok, isto não é assim tão curioso.

17h20: Lembra-se de Anders Andersson? Sueco, baixote (para sueco) que terminou a carreira em Portugal no Belenenses? Pois bem, há um novo sueco em Belém: chama-se Robert Persson, tem 29 anos, também é médio defensivo e chega do Orebro. Assinou para o próximo ano e meio.

17h12: Aí está Pedro Pereira! O lateral-direito regressa ao Benfica, onde fez a formação, depois de um ano e meio muito positivo na Sampdoria. Assinou até 2020. Uma possível saída de Nélson Semedo fica assim acautelada.

17h07: Quem não vai contribuir para que a balança da Premier League fique desequilibrada para o lado dos gastos é o Manchester City (what?). Quem o garante é o próprio Pep Guardiola.

17h03: Não está mal a janela de janeiro para os clubes da Premier League. Embora tenhamos as nossas suspeitas (só suspeitas, atenção) que os 60 milhões de euros que levaram Oscar do Chelsea para a China pesem um bocadinho nestas contas.

16h53: Um dos melhores cabelos a jogar pela Seleção Nacional depois de Fernando Couto arrumar as botas está de regresso ao clube que o catapultou. Licá, the one and only - e que entretanto cortou o cabelo -, já treinou no Estoril, onde chega emprestado pelo Nottingham Forest. Frustra-se assim o desejo de muitos amantes de bola, que rezavam por um ataque demolidor em Nottingham constituido por Licá e Nicklas Bendtner. Não aconteceu.

Francisco Leong/Getty

16h46: Em Arouca há novidades. Nuno Coelho estará perto de assinar com os franceses do Nantes (onde será treinado por Sérgio Conceição). Em sentido contrário, chegam Jeffre Vargas, defesa-direito venezuelano, emprestado pelo Caracas, e o guardião Sinan Bolat, turco cedido pelo FC Porto e que na primeira metade da época esteve no Nacional (onde jogou cerca de 90 minutos).

16h29: Por falar em Ranocchia, olhem para ele todo contente já em Hull. Esperemos que o tigre não morda.

16h21: Lá por fora, e enquanto os grandes estão adormecidos, Marco Silva vai tendo boas e más notícias. O seu aflito Hull City anda numa lufa-lufa em busca de jogadores de qualidade e pelo caminho deixou escapar o jamaicano Leon Bailey do Genk (miúdo de 19 anos de quem só se ouvem maravilhas) para o Bayer Leverkusen, e o avançado espanhol Jesé, emprestado pelo PSG ao Las Palmas. Por outro lado, para reforçar o eixo da defesa chega Andrea Ranocchia por empréstimo do Inter. Aos 28 anos, o central não se tornou em tuuuudo aquilo que se chegou a vaticinar, mas seguramente vai dar muito jeito ao treinador português.

16h18: Entretanto, Podence deixou na sua página do Facebook um sentido agradecimento às gentes de Moreira de Cónegos. O extremo vai regressar ao Sporting, tal como Francisco Geraldes, depois de conquistar a Taça da Liga pelo agora-já-não-pequeno Moreirense.

16h08: Por cá, novidades oficiais ainda poucas, mas a qualquer instante o Benfica deverá confirmar o brasileiro Filipe Augusto, médio de 23 anos do Rio Ave, que deverá assinar por cinco épocas e meia. No Sporting, confirma-se apenas a incorporação de André Geraldes e Ryan Gauld e no FC Porto, para já, tudo calmo: na Invicta a situação mais urgente será mesmo a colocação de Sérgio Oliveira.

16h00: Olá a todos. Cá estamos para mais um 31 de janeiro, o tal dia que todos os anos que faz disparar os níveis de ansiedade e dá cabo dos botões F5 de teclados por esse mundo fora. Confirmações, surpresas, rumores, dinheiro poupado, dinheiro esbanjado, enfim, todas as novidades do #DeadlineDay, tanto em Portugal como lá fora, podem ser consultadas aqui na Tribuna até às 12 badaladas.