FC Porto vs. Sporting: clássico número 225 é igual a oito factos

Facto #1: em 224 jogos, registam-se 81 vitórias para o Sporting e 80 para o Porto. Equilíbrio é a palavra de ordem. Será que o Porto soma, este sábado, a vitória que falta para igualar o número do clube de Alvalade?

Facto #2: Se olharmos para os últimos 20 anos, a história é diferente. Em casa nortenha, houve 12 vitórias para os anfitriões contra (apenas) três do Sporting. E golos? É a perícia do Norte…38 contra 18 do clube de Alvalade.

Facto #3: E o prémio de maior goleador nos clássicos vai para…Peyroteo (uma salva de palmas). Foram 23 golos em 25 jogos. Fácil. Parece que o “violino” estava bem afinado.

Facto #4: Calma, também há o prémio de assiduidade. Virgílio disputou, de camisola verde e branca, o maior número de clássicos: 39 jogos.

Facto #5: Em 1935/36, o FC Porto goleou o Sporting. Quem pode, pode, e o clube do Norte pôde. Mais especificamente, pôde marcar 10 golos, contra um único da equipa adversária. Na temporada seguinte, o Sporting respondeu com um 9-1, em Lisboa. Nos últimos 20 anos, o 4-1 de 2003/04 foi a maior goleada registada.

Facto #6: Dos 224 jogos, Aloísio esteve presente em 33. Este número faz dele o jogador estrangeiro com mais clássicos disputados.

Facto #7: E quanto a número de golos? Jardel, Falcão e Slimani lideram. Estes são os jogadores estrangeiros que mais marcaram nos clássicos.

Facto #8: o último português a marcar no clássico no Dragão para o campeonato foi William Carvalho, em 2013/14. Porém, no jogo deste sábado, o Dragão vai marcar falta ao médio defensivo do Sporting. É que, ao ver o quinto cartão amarelo no jogo contra o Paços de Ferreira, William ficou impedido de jogar contra os azuis e brancos.