Placard: apostas para Feirense-Rio Ave suspensas

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa suspendeu na tarde desta segunda-feira as apostas no Placard no jogo desta noite entre o Feirense e o Rio Ave.

“O evento 105 (Feirense vs Rio Ave) foi suspenso. As apostas no evento encontram-se suspensas em todos os tipos e prognósticos”, lê-se numa nota publicada na página dos Jogos Santa Casa, às 15h50 desta segunda-feira.

Segundo o jornal desportivo “O Jogo”, a medida foi tomada por suspeitas do resultado do jogo ter sido combinado. Já o “Record” escreve que o evento foi cancelado devido “a um afluxo anormal de movimentos relacionados com esta partida, em especial de uma alegada aposta de 100 mil euros de um apostador proveniente da China”.

Também as apostas na Betclic e na Bet.pt foram canceladas.

O jogo entre o Feirense e o Rio Ave, da Primeira Liga de futebol, esta marcado para esta segunda-feira às 21h no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.