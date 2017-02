Manipulação desportiva: em busca do apostador misterioso

As crónicas nos jornais desportivos sobre a partida disputada na última noite em Santa Maria da Feira falam num Feirense “lutador” contra um “adormecido” Rio Ave e garantem que o árbitro Rui Oliveira teve o jogo “sempre na mão”. À partida, nada de anormal num jogo que contou apenas com 1390 adeptos nas bancadas do estádio Marcolino de Castro, que tem capacidade para 5 mil pessoas. O presidente da Liga, Pedro Proença, estava também entre os poucos espetadores.

O pontapé “acrobático” do brasileiro Platiny e o chapéu “de enorme classe” do grego Karamanos são bons demais para terem sido comprados, mas no jogo pairou sempre a suspeita. Poucas horas antes da partida, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tinha suspendido as apostas no Placard no jogo que deu a vitória à equipa da casa por 2 a 1. Um apostador colecionou perto de 50 boletins no valor de mil euros só para aquela partida, totalizando quase 50 mil euros em apostas.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)