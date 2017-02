Este ano já houve 32 agressões a árbitros em Portugal. Oito deles são menores

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol realiza, ciclicamente, relatórios sobre a segurança dos árbitros no exercício da sua atividade. E, este ano, os números são alarmantes: 32 agressões a árbitros e oito deles são menores, 6 carros danificados, 26 queixas, duas hospitalizações.

De acordo com a APAF, há casos de pais que ameaçaram e agrediram árbitros com menos de 18 anos com os filhos a assistir.

Para mitigar este problema, a APAF promete assistência jurídica, já se reuniu com o presidente do Instituto Português do Desporto e da Juventude e com o Secretário de Estado do Desporto e da Juventude. Dentro de dias, Luciano Gonçalves, presidente da APAF, irá liderar um grupo que se irá reunir com os grupos parlamentares.