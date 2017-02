Benfica - Arouca: ao 10º encontro, há 10 factos a discutir

Facto 1: O Benfica e o Arouca já se encontraram sete vezes na Liga NOS. Quanto às Taças de Portugal e da Liga, os clubes só estiveram cara-a-cara uma vez em cada. E vão nove.

Facto 2: Vitórias? Sim, sete, do clube da Luz. Ou seja, o Benfica e o Arouca já se encontraram nove vezes e o clube do Norte apenas derrotou o Benfica uma vez. Houve um único empate e (as tais) sete vitórias.

Facto 3: Mas voltemos um bocadinho atrás...o Arouca derrotou o Benfica? É verdade. O clube de Lito Vidigal surpreendeu tudo e todos quando marcou, em casa, um golo ao clube da Luz sem resposta por parte dos visitantes. E aconteceu logo na segunda jornada da temporada passada. É caso para dizer que a equipa de Rui Vitória começou com o pé esquerdo (ou com pé nenhum).

Facto 4: 25 e 7, eis os números na balança. 25 golos para o Benfica, contra 7 do Arouca. Uma balança desequilibrada, diríamos.

Facto 5: O primeiro encontro entre os dois clubes foi em outubro de 2010, na quarta eliminatória da Taça de Portugal. Houve goleada, sim. Mais especificamente, o Benfica venceu o clube de Aveiro por cinco bolas a uma. Saviola, Luisão, Gaitan e Kardec foram os autores dos golos.

Facto 6: Outra goleada aconteceu no único encontro entre os dois clubes para a Taça da Liga (2014/15). Quanto? Quatro a zero, com dois golos em cada metade do jogo. O vencedor? O clube da Luz, uma vez mais, com golos de Pizzi, Cristante, Salvio e, o último, de Jonas. Curiosamente, este foi o jogo em que o avançado brasileiro se estreou com a camisola do Benfica.

Facto 7: O Arouca encontra-se na 10ª posição da tabela, com 27 pontos (tal como o Rio Ave). Após um início de época cinzento, o clube conseguiu estabilizar-se e subir na tabela. Agora, é claro que quer os 3 pontos para chegar aos 30 (normalmente os pontos ideais para permanecer na liga). A questão é que o Benfica quer o mesmo...mas para manter a liderança.

Facto 8: Esta época, o Arouca conta com 8 vitórias, 9 derrotas e 3 empates. Mais: nos 20 jogos disputados, já marcou 21 golos, mas sofreu 25. Por outro lado, temos o Benfica com 15 vitórias, 2 derrotas e 3 empates. Quanto a golos, já marcaram mais de metade (44) que o adversário de hoje e sofreram menos de metade (12) do que o clube de Aveiro.

Facto 9: Na quarta jornada desta temporada, o Benfica visitou o Estádio Municipal de Arouca. No final do jogo, o marcador ditou a vitória (da equipa) de Vitória por 2-1. Até aos 56 minutos, o clube da casa ainda não tinha marcado, mas Walter González tratou do assunto.

Facto 10: Nesta época, o Benfica ainda não perdeu em casa. Porém, apesar de ter perdido sempre no estádio da Luz, o Arouca marcou pelo menos um golo em todas as ocasiões.