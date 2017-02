O Sporting recebe o Rio Ave e há 7 factos a notar

1. O frente-a-frente Sporting-Rio Ave já ocorreu 45 vezes na Liga, quatro na Taça de Portugal e três na Taça da Liga, ou seja, o encontro deste sábado é o 53º na história dos dois clubes.

2. O clube treinado por Jorge Jesus já venceu 31 vezes o Rio Ave, que apenas saiu vitorioso de sete jogos. O histórico de encontros regista ainda 14 empates.

3. No que toca a golos, o Sporting soma 99 (será que chega ao golo 100 no sábado? - Bas Dost é o melhor marcador da Liga, com 17 golos...) e o Rio Ave 49 (será que chega, por outro lado, ao golo 50?).

4. Por falar em golos, na época de 1981/1982 o Sporting goleou o Rio Ave por 7-1. Mas a mais recente goleada vai para a equipa de Vila do Conde, na época de 2003/04, por quatro bolas a zero.

5. O Sporting já não ganha ao Rio Ave há dois jogos consecutivos. Esta época, encontraram-se em Vila do Conde, na 5ª jornada da Liga, e os leões não conseguiram vencer a equipa de Luís Castro. O marcador registou 3-1 no final da partida.

6. O Rio Ave está na 9ª posição da Liga NOS e o Sporting na 3ª, a dez pontos do líder Benfica.

7. O guarda-redes da equipa de Alvalade, Rui Patrício, vai fazer história neste encontro. É que irá cumprir o encontro número 400 de camisola verde e branca vestida e tornar-se-á o jogador mais utilizado de sempre no clube.