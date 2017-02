O regresso do imperador para o ataque à Pedreira

Saem Ederson (por castigo) e Carrillo (por opção), entram Júlio César e Zivkovic. São estas as únicas mudanças no onze do Benfica para o jogo desta noite frente ao Sporting de Braga, a contar para a 22ª jornada da Liga.

Sem Jonas, Grimaldo e Lisandro, todos lesionados, Rui Vitória selecionou o seguinte onze: Júlio César, Nélson Semedo, Luisão, Lindelof, Eliseu, Fejsa, Pizzi, Salvio, Zivkovic, Rafa e Mitroglou.

No banco estão Paulo Lopes, Filipe Augusto, Samaris, Raúl Jiménez, Carrillo, Cervi e Jardel.

Do lado do Sporting de Braga, que também se debate com várias ausências (Baiano, Velázquez, Mauro, Wilson Eduardo e Hassan estão lesionados, Vukcevic está castigado), alinharão Marafona; Paulinho, Rosic, Ricardo Ferreira e Goiano; Alan, Assis, Battaglia e Pedro Santos; Rui Fonte e Stojilkovic.

No banco estão Matheus, Cartabia, Rodrigo Pinho, Djavan, Ricardo Horta, Artur Jorge e Gamboa.

